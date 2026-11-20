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डीएम ने ईआरओ/ एईआरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि फाॅर्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाइन करा लिया जाए एवं अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करा लिया जाए। समस्त ईआरओ/एईआरओ बीएलओ को बुलाकर अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का फाॅर्म संख्या-6 का पंजीकरण कराया जाए। विज्ञापन

निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 21 एवं 22 नवंबर को विशेष बूथ दिवस के आयोजन पर सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए। संवाद डीएम ने ईआरओ/ एईआरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि फाॅर्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाइन करा लिया जाए एवं अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करा लिया जाए। समस्त ईआरओ/एईआरओ बीएलओ को बुलाकर अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का फाॅर्म संख्या-6 का पंजीकरण कराया जाए।निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 21 एवं 22 नवंबर को विशेष बूथ दिवस के आयोजन पर सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए। संवाद

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संतकबीरनगर। डीएम अनुज मलिक की अध्यक्षता में अर्हता तिथि एक जनवरी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दृष्टिगत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें बताया गया कि 21 व 22 नवंबर को विशेष बूथ दिवस का आयोजन होगा।