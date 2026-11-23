पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांथा निवासी दुखना पत्नी धुरहू ने थाना बेलहर कला में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रविवार को पुरानी रंजिश में विपक्षी अमन, राहुल, सोना और मुकेश ने उनके साथ विवाद किया।आरोप है कि विपक्षियों ने लाठी-डंडों से उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उनकी बहू रीना और गीता के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवादԒ