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सहायक चुनाव अधिकारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष मोहम्मद मोबीन, महामंत्री राणा रविंद्र सिंह व संयुक्त मंत्री प्रशासन अतुल कुमार कुशवाहा को प्रमाणपत्र दिया गया। इस अवसर पर समिति सदस्य कोमल प्रसाद, प्रमोद कुमार यादव, कृष्ण कुमार मिश्र, निवर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद कासिम, कमरुद्दीन खान, शैलेश कुमार त्रिपाठी, नरेंद्र चौधरी, संदीप आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद

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संतकबीरनगर। जनपद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों को दीवानी न्यायालय परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष जुम्मन खान ने प्रमाणपत्र वितरित किया।