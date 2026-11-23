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संतकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व यौन शोषण करने के मामले में वांछित अभियुक्त को रविवार को गिरफ्तार किया है। कोतवाल जय प्रकाश दुबे ने बताया कि पीड़ित द्वारा 29 अक्तूबर को तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी काे रविवार को खरकवा पोखरे से गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय प्रस्तुत करते हुए जेल रवाना कर दिया गया है। संवाद