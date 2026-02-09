Sant Kabir Nagar News: एचआर इंटर काॅलेज में कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन विधायक अंकुर राज तिवारी ने किया। इसका उद्देश्य छात्रों एवं स्थानीय युवाओं में रोजगारोन्मुखी कौशलों का विकास करना है।
विधायक ने कहा कि कौशल विकास केंद्र में प्रारंभिक रूप से आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं स्पोकन इंग्लिश पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में चरणबद्ध तरीके से अन्य पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे।
इस पहल का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं वंचित छात्रों को व्यावहारिक कौशल शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रखी है।
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इस अवसर पर डीडीओ प्रेमप्रकाश त्रिपाठी, कार्यपालक अभियंता महेंद्र रामजी, कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ओझा, विवेकचंद्र श्रीवास्तव, मोहित गुप्ता, संत मोहन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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विधायक ने कहा कि कौशल विकास केंद्र में प्रारंभिक रूप से आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं स्पोकन इंग्लिश पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में चरणबद्ध तरीके से अन्य पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे।
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इस पहल का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं वंचित छात्रों को व्यावहारिक कौशल शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रखी है।
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इस अवसर पर डीडीओ प्रेमप्रकाश त्रिपाठी, कार्यपालक अभियंता महेंद्र रामजी, कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ओझा, विवेकचंद्र श्रीवास्तव, मोहित गुप्ता, संत मोहन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।