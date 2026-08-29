Sant Kabir Nagar News: राखी बांधकर लौट रही बहनों को बसों का इंतजार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के बाद शनिवार को बहनों की घर वापसी शुरू हो गई। संतकबीरनगर के साथ ही बस्ती, गोंडा और आसपास के अन्य जनपदों से रिश्तेदारों के घर पहुंचीं महिलाएं सुबह से ही गंतव्य की ओर लौटती दिखाई दीं। इस दौरान मेंहदावल बाईपास पर बसों और अन्य सवारियों के इंतजार में यात्रियों की भीड़ नजर आई।
शनिवार को दूसरे दिन घर लौटने वाली महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ा। हालांकि बसों का आवागमन लगातार बना रहा लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण कई महिलाओं को बस मिलने के लिए कुछ समय तक सड़क किनारे खड़ा रहना पड़ा।
मेंहदावल बाईपास पर सुनीता, महिमा, संगीता, रागिनी, राजेश्वरी, रानीका, रामरति और सुभावती समेत कई महिलाएं बस का इंतजार करती नजर आईं। यात्रियों का कहना था कि रक्षाबंधन के कारण आवागमन करने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रही। बस आते ही महिलाएं अपने सामान के साथ उसमें सवार होकर गंतव्य की ओर रवाना होती रहीं।
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पर्व के बाद अब इनकी वापसी शुरू हो गई है। किसी ने भाई के घर पहुंचकर राखी बांधी तो किसी ने वर्षों बाद परिवार के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। शनिवार को बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर लौटती महिलाओं की भीड़ इसी पारिवारिक मिलन के बाद घर वापसी की तस्वीर बयां करती रही।
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संतकबीरनगर। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के बाद शनिवार को बहनों की घर वापसी शुरू हो गई। संतकबीरनगर के साथ ही बस्ती, गोंडा और आसपास के अन्य जनपदों से रिश्तेदारों के घर पहुंचीं महिलाएं सुबह से ही गंतव्य की ओर लौटती दिखाई दीं। इस दौरान मेंहदावल बाईपास पर बसों और अन्य सवारियों के इंतजार में यात्रियों की भीड़ नजर आई।
शनिवार को दूसरे दिन घर लौटने वाली महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ा। हालांकि बसों का आवागमन लगातार बना रहा लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण कई महिलाओं को बस मिलने के लिए कुछ समय तक सड़क किनारे खड़ा रहना पड़ा।
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मेंहदावल बाईपास पर सुनीता, महिमा, संगीता, रागिनी, राजेश्वरी, रानीका, रामरति और सुभावती समेत कई महिलाएं बस का इंतजार करती नजर आईं। यात्रियों का कहना था कि रक्षाबंधन के कारण आवागमन करने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रही। बस आते ही महिलाएं अपने सामान के साथ उसमें सवार होकर गंतव्य की ओर रवाना होती रहीं।
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पर्व के बाद अब इनकी वापसी शुरू हो गई है। किसी ने भाई के घर पहुंचकर राखी बांधी तो किसी ने वर्षों बाद परिवार के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। शनिवार को बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर लौटती महिलाओं की भीड़ इसी पारिवारिक मिलन के बाद घर वापसी की तस्वीर बयां करती रही।