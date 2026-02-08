Sant Kabir Nagar News: धूमिल हो रहीं पुल निर्माण की उम्मीदें
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
सांथा। क्षेत्र के लेदवा श्रीपाल गांव से गुजरने वाली सरयू नहर पर पुल निर्माण की उम्मीदें अब धूमिल होने लगी हैं। पुल न होने के कारण कई गांव के ग्रामीणों को अतिरिक्त दूरी तय करके यात्रा करनी पड़ती है। लगभग सात वर्ष पूर्व जुगाड़ के सहारे ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बनाया था। पिछले वर्ष हुई वर्षा में वह पुल टूटकर बह गया।
अब लोगों को नहर पार करने में असुविधा हो रही है। लंबे समय से पुल निर्माण की मांग चल रही है, लेकिन पुल निर्माण की कार्ययोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। इससे लोग परेशान है।
सांथा विकास खंड के लेदवा श्रीपाल में सरयू नहर पर ग्रामीणों द्वारा लकड़ी का पुल बनाया गया था, जो अब टूट गया है। संवाद
विज्ञापन
अब लोगों को नहर पार करने में असुविधा हो रही है। लंबे समय से पुल निर्माण की मांग चल रही है, लेकिन पुल निर्माण की कार्ययोजना जमीन पर नहीं उतर सकी। इससे लोग परेशान है।
विज्ञापन
सांथा विकास खंड के लेदवा श्रीपाल में सरयू नहर पर ग्रामीणों द्वारा लकड़ी का पुल बनाया गया था, जो अब टूट गया है। संवाद