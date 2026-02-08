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Sant Kabir Nagar News: देश के विकास को गति देने वाला है केंद्रीय बजट

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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The Union Budget is going to accelerate the development of the country.
पत्रकार वार्ता करती प्रभारी मंत्री-स्रोत सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। जिले की प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश व प्रदेश के विकास को गति देने वाला है।
उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट मोदी सरकार की उस स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित है, जिसमें दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दाडंबर के स्थान पर सुधार तथा लोकलुभावन के स्थान पर जन-कल्याण को प्रधानता दी गई है।
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उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को ध्रुवतारा मानते हुए यह बजट संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय संयम और सतत लोक निवेश पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शासकीय पहल का प्रत्यक्ष लाभ रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय-शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं के रूप में लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है जिसमें उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा वैश्विक अस्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करके वृद्धि को तीव्र और सतत बनाना, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए उनकी क्षमता निर्माण करना है, ताकि भारत की समृद्धि-यात्रा में सशक्त सहभागी बने।
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इस अवसर पर विधायक खलीलाबाद अंकुर राज तिवारी, विधायक मेंहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी, विधायक धनघटा गणेश चंद्र चौहान, एमएलसी प्रतिनिधि ई. सुधांशु सिंह, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, एडीएम वित्त व राजस्व जयप्रकाश व सीडीओ जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे।
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