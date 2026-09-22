Sant Kabir Nagar News: वन स्टॉप सेंटर का सचिव ने किया निरीक्षण

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उन्होंने केंद्र पर लंबित प्रकरण में पीड़िता के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सीय सुविधाओं, पुलिस सुरक्षा, कानूनी सलाह व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वन स्टॉप सेंटर में विजिटर रजिस्टर तथा मास्टर रजिस्टर में पूर्ण विवरण अंकित करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के समय केंद्र प्रभारी रितिका दुबे एवं अन्य महिला सुरक्षाकर्मी उपस्थिति रहीं। संवाद

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संतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज रणधीर सिंह के निर्देश पर मंगलवार को प्राधिकरण की सचिव अनन्या साह ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने वन स्टाप सेंटर में आने वाली पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों की समस्याओं के निवारण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। निरीक्षण में सफाई पर्याप्त नहीं मिली। साथ ही सीसीटीवी भी खराब मिला, जिसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।