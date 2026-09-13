Sant Kabir Nagar News: 20 मेडल हासिल कर संतकबीरनगर चैंपियन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
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संतकबीरनगर। माध्यमिक विद्यालयों की मंडल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसमे अंको के आधार पर संतकबीरनगर ने प्रथम, बस्ती दूसरे और सिद्धार्थनगर तीसरे स्थान पर रहा।
विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज मगहर के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज टुंगपार के प्रधानाचार्य राजदेव तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। मंडलीय प्रतियोगिता में संतकबीरनगर सबसे अधिक 20 गोल्ड और ब्रांज मेडल जीत करके बस्ती मंडल में चैंपियन रहा। दूसरे स्थान पर आठ मेडल लेकर बस्ती रहा। तीसरे स्थान पर दो मेडल लेकर सिद्धार्थनगर रहा। डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में हार जीत तय है। एक हारता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे अगली प्रतियोगिता में और अधिक मेहनत करना चाहिए और परिणाम को अपने पक्ष में लाना चाहिए।
प्रतियोगिता का संचालन जिला क्रीड़ा सचिव जोखू प्रसाद और मौलेन्दू नारायण पांडेय ने किया।
इस अवसर पर खेल शिक्षक सुधीर कुमार, दिवाकर उपाध्याय, विवेकानंद यादव, महेंद्र यादव, विजय, विकास, अमरजीत आदि माैजूद रहे।
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विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज मगहर के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज टुंगपार के प्रधानाचार्य राजदेव तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। मंडलीय प्रतियोगिता में संतकबीरनगर सबसे अधिक 20 गोल्ड और ब्रांज मेडल जीत करके बस्ती मंडल में चैंपियन रहा। दूसरे स्थान पर आठ मेडल लेकर बस्ती रहा। तीसरे स्थान पर दो मेडल लेकर सिद्धार्थनगर रहा। डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में हार जीत तय है। एक हारता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे अगली प्रतियोगिता में और अधिक मेहनत करना चाहिए और परिणाम को अपने पक्ष में लाना चाहिए।
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प्रतियोगिता का संचालन जिला क्रीड़ा सचिव जोखू प्रसाद और मौलेन्दू नारायण पांडेय ने किया।
इस अवसर पर खेल शिक्षक सुधीर कुमार, दिवाकर उपाध्याय, विवेकानंद यादव, महेंद्र यादव, विजय, विकास, अमरजीत आदि माैजूद रहे।