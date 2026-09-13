Sant Kabir Nagar News: प्राथमिकी दर्ज कराने से नाराज आरोपियों ने दी धमकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:15 AM IST
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संतकबीरनगर। बेलहरकलां थाना क्षेत्र के पवरिहा गांव निवासी हाजरा खातून ने चार लोगों पर पूर्व में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से नाराज होकर आए दिन गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर बेलहरकलां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हाजरा खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 15 दिन पहले उसने विपक्षी पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी उससे नाराज चल रहे हैं। आरोपियों की ओर से आए दिन गाली-गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी यह भी कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर वह थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि हाजरा खातून की तहरीर पर अफतारा, निजामुद्दीन, फते मोहम्मद, खुशी और गोलू निवासी बेलवासेंगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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हाजरा खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 15 दिन पहले उसने विपक्षी पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी उससे नाराज चल रहे हैं। आरोपियों की ओर से आए दिन गाली-गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
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पीड़िता के मुताबिक, आरोपी यह भी कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर वह थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि हाजरा खातून की तहरीर पर अफतारा, निजामुद्दीन, फते मोहम्मद, खुशी और गोलू निवासी बेलवासेंगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।