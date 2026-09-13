Sant Kabir Nagar News: मामूली विवाद में महिला समेत चार को पीटा, धमकी दी

विज्ञापन

पड़ोखर गांव निवासी पिंकी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब चार बजे गांव की डेबा, उसकी बेटी सुधा और बेटा चमन ने छोटे से विवाद को लेकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। आरोप है कि तीनों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी।पिंकी के अनुसार, बचाव में उसके बेटे गुलशन, आर्यन और अंश पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में सभी को चोटें आईं। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।