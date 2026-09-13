Sant Kabir Nagar News: मामूली विवाद में महिला समेत चार को पीटा, धमकी दी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:14 AM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के पड़ोखर गांव में मामूली विवाद को लेकर महिला समेत चार लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पड़ोखर गांव निवासी पिंकी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब चार बजे गांव की डेबा, उसकी बेटी सुधा और बेटा चमन ने छोटे से विवाद को लेकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। आरोप है कि तीनों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी।
पिंकी के अनुसार, बचाव में उसके बेटे गुलशन, आर्यन और अंश पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में सभी को चोटें आईं। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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पड़ोखर गांव निवासी पिंकी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब चार बजे गांव की डेबा, उसकी बेटी सुधा और बेटा चमन ने छोटे से विवाद को लेकर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। आरोप है कि तीनों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी।
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पिंकी के अनुसार, बचाव में उसके बेटे गुलशन, आर्यन और अंश पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में सभी को चोटें आईं। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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