Sant Kabir Nagar News: डिजिटल क्राॅप सर्वे में लापरवाही पर 26 लेखपालों का वेतन रोका
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
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- 15 फरवरी तक कार्य पूरा न होने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी रुकेगा वेतन
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। फसलों के डिजिटल क्राॅप सर्वे में लापरवाही मिलने पर जिले के 26 लेखपालों का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि 15 फरवरी तक कार्य पूरा न होने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी वेतन रोका जाएगा।
एडीएम जय प्रकाश ने बताया कि जिले में रबी की फसल का डिजिटल क्राॅप सर्वे कराया जा रहा है। इसमें पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल एवं प्राइवेट कार्मिकों के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे की पड़ताल ऐप के माध्यम से संपादित कराई जा रही है। यह कार्य 15 फरवरी तक पूरा होना है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु लगाए गए तीनों तहसीलों के राजस्व लेखपालों का कार्य संतोषजनक नहीं है। जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने तीनों तहसीलों के 26 लेखपालों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। डीएम के आदेश पर तीनों तहसीलों के 26 लेखपालों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। इसके साथ ही 15 फरवरी तक डिजिटल क्राप सर्वे पूरा न होने पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि 15 फरवरी तक कार्य पूर्ण करा लिए जाएं, जिससे शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके।
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संतकबीरनगर। फसलों के डिजिटल क्राॅप सर्वे में लापरवाही मिलने पर जिले के 26 लेखपालों का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि 15 फरवरी तक कार्य पूरा न होने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी वेतन रोका जाएगा।
एडीएम जय प्रकाश ने बताया कि जिले में रबी की फसल का डिजिटल क्राॅप सर्वे कराया जा रहा है। इसमें पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल एवं प्राइवेट कार्मिकों के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे की पड़ताल ऐप के माध्यम से संपादित कराई जा रही है। यह कार्य 15 फरवरी तक पूरा होना है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु लगाए गए तीनों तहसीलों के राजस्व लेखपालों का कार्य संतोषजनक नहीं है। जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने तीनों तहसीलों के 26 लेखपालों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। डीएम के आदेश पर तीनों तहसीलों के 26 लेखपालों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। इसके साथ ही 15 फरवरी तक डिजिटल क्राप सर्वे पूरा न होने पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी वेतन रोक दिया जाएगा। उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि 15 फरवरी तक कार्य पूर्ण करा लिए जाएं, जिससे शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके।
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