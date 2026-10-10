Sant Kabir Nagar News: अफवाहों पर अब रखी जाएगी कड़ी नजर

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एसपी ने थाना प्रभारियों को मूर्ति स्थापना स्थलों, पूजा पंडालों और विसर्जन मार्गों का निरीक्षण करने को कहा। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा लगातार पैदल गश्त करने के निर्देश दिए। विसर्जन मार्गों की बाधाएं दूर करने और यातायात डायवर्जन की व्यवस्था करने को भी कहा गया। संवेदनशील पंडालों व घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।पंडालों में अग्निशमन यंत्र रखने और बिजली के तारों की जांच कराने को भी कहा गया। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात करने तथा क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को अलर्ट रखने के निर्देश दिए। डायल-112 की पीआरवी को सक्रिय रखने और स्थानीय सूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया गया।महिला सुरक्षा और अन्य नियमदशहरा मेले और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। एंटी रोमियो टीमों को सार्वजनिक स्थानों पर लगातार भ्रमण कर निगरानी करने के निर्देश दिए गए। एसपी ने गैर-परंपरागत जुलूसों की अनुमति न देने और नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा। डीजे संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार कराने तथा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों को आमजन के साथ शालीन व्यवहार रखते हुए जिले में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने को कहा गया।