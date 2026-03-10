Sant Kabir Nagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की

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नोडल अधिकारी ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वह अपने-अपने विभाग एवं कार्यालय में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा वादों एवं मामलों का निस्तारण करवाने का प्रयास करें। कलक्ट्रेट से प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, तथा ज्यादा से ज्यादा वादों एवं मामलों का निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है।पुलिस विभाग की तरफ से बताया गया कि न्यायालय से प्राप्त हो रहे नोटिसों को तामिला करवाया जा रहा है, एवं समस्त थानों के पैरोकारों को ज्यादा से ज्यादा नोटिस तामिला करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आप सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा है। बैठक में उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अमित कुमार, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, डॉ. मुबारक अली, नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।