Sant Kabir Nagar News: ढोलबजा में संपर्क मार्ग की मरम्मत शुरूत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:48 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। तहसील क्षेत्र में बहने वाली सरयू चार दिनों से लगातार घटाव की ओर बढ़ रही थी। बृहस्पतिवार को स्थिर हो गई। उधर नदी के कटान से क्षतिग्रस्त हुए ढोलबजा संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य तेजी से शुरू हो गया है।
सरयू का जलस्तर अयोध्या में बृहस्पतिवार को 92.430 पर स्थिर रहा। इसके कारण यहां भी नदी का घटाव थम गया। नदी का पानी घटने के बाद ढोलबजा, गायघाट दक्षिणी, दौलतपुर में नदी कटान करना शुरू कर दी थी। ढोलबजा में कटान के कारण एमबीडी बांध से ढोलबजा तक जाने वाला संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था।
इसके कारण गांव के लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया था। बृहस्पतिवार को सिंचाई विभाग ने कटे हुए संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। रामनिवास, जयशंकर, राम सजीवन, रमाकांत निषाद, सुरेंद्र आदि का कहना है कि नदी का जलस्तर भले ही स्थिर है लेकिन धीरे-धीरे करके कटान जारी है। नदी फसलों की कटान कर रही है।
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उधर नेपाल में आई बाढ़ के कारण सरयू के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मद्देनजर सिंचाई विभाग के अधिकारी बंधे का मरम्मत कार्य तेजी के साथ करा रहे हैं।
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धनघटा। तहसील क्षेत्र में बहने वाली सरयू चार दिनों से लगातार घटाव की ओर बढ़ रही थी। बृहस्पतिवार को स्थिर हो गई। उधर नदी के कटान से क्षतिग्रस्त हुए ढोलबजा संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य तेजी से शुरू हो गया है।
सरयू का जलस्तर अयोध्या में बृहस्पतिवार को 92.430 पर स्थिर रहा। इसके कारण यहां भी नदी का घटाव थम गया। नदी का पानी घटने के बाद ढोलबजा, गायघाट दक्षिणी, दौलतपुर में नदी कटान करना शुरू कर दी थी। ढोलबजा में कटान के कारण एमबीडी बांध से ढोलबजा तक जाने वाला संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था।
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इसके कारण गांव के लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया था। बृहस्पतिवार को सिंचाई विभाग ने कटे हुए संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। रामनिवास, जयशंकर, राम सजीवन, रमाकांत निषाद, सुरेंद्र आदि का कहना है कि नदी का जलस्तर भले ही स्थिर है लेकिन धीरे-धीरे करके कटान जारी है। नदी फसलों की कटान कर रही है।
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उधर नेपाल में आई बाढ़ के कारण सरयू के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मद्देनजर सिंचाई विभाग के अधिकारी बंधे का मरम्मत कार्य तेजी के साथ करा रहे हैं।
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