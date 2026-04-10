फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Pickup collides with tractor-trolley, tractor splits into two pieces

Sant Kabir Nagar News: पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्राॅली को मारी टक्कर, दो टुकड़ों में बंटा ट्रैक्टर

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Pickup collides with tractor-trolley, tractor splits into two pieces
मगहर में दुर्घटना के बाद दो टुकड़ों में बंटा ट्रैक्टर। संवाद
मगहर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर पुलिस चौकी पास नेशनल हाईवे स्थित दुर्गा मंदिर चौराहे पर शुक्रवार को भूसा लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली को पिकअप ने टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची मगहर चौकी पुलिस ने घायल ट्रैक्टर चालक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया।
विज्ञापन


मगहर चौकी इंचार्ज विनोद यादव ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे भूसा लदी ट्रैक्टर-ट्राॅली पटना घाट की तरफ से मगहर नेशनल हाईवे के रास्ते धनघटा के लिए जा रही थी। दुर्गा मंदिर चौराहे पर गोरखपुर से खलीलाबाद की तरफ जा रहे पिकअप ने टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। ट्रैक्टर चालक विवेक नायक (42) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया। उसके साथ चल रही एक और ट्रैक्टर-ट्राॅली के चालक नागेंद्र गौतम को घायल चालक की देखरेख व इलाज के लिए साथ भेज दिया गया है।
विज्ञापन

चौकी प्रभारी के अनुसार ट्रैक्टर मालिक अनिल नायक निवासी श्रीरामपुर थाना धनघटा को मोबाइल के से सूचना दे दी गई है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को नेशनल हाईवे से हटवा दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed