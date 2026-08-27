Sant Kabir Nagar News: बच्चों के विवाद में मारपीट

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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के रौरापार गांव में बच्चों की बात को लेकर हुए विवाद में एक परिवार पर लाठी-डंडे और ईंट से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में पति, पत्नी और बेटा घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रौरापार निवासी किशन ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दिया कि 24 अगस्त की शाम करीब सात बजे बच्चों की बात को लेकर विवाद हो गया। इसकी जानकारी लेने के लिए जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोप है कि चिंतामणि, सिकंदर, संकेत और अनुराधा निवासी रौरापार ने उसकी पत्नी प्रमिला और पुत्र नीरज के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और ईंट से हमला करने के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। मारपीट में किशन, उसकी पत्नी और पुत्र को चोटें आईं। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।