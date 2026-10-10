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Sant Kabir Nagar News: बढ़े जोड़ों के दर्द के मरीज, ओपीडी में उमड़ रही भीड़

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
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Patients with increased joint pain are crowding the OPD.
जिला अस्पताल में मरीजों की लगी भीड़-संवाद
संतकबीरनगर। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट आते ही जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में इन दिनों रोजाना लगभग 50 से 60 लोग जोड़ों में दर्द और अकड़न की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें घुटने और कंधे के दर्द के पीड़ित सबसे ज्यादा शामिल हैं।
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हड्डी रोग विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान कम होने और ठंड बढ़ने के कारण शरीर की सक्रियता (फिजिकल एक्टिविटी) में कमी आ जाती है, जिससे जोड़ों में अकड़न और तेज दर्द महसूस होने लगता है। सुबह के समय बिस्तर से उठने पर जकड़न होना, चलने-फिरने में कठिनाई आना और कुछ मामलों में जोड़ों पर सूजन की शिकायत आम हो गई है। जिन मरीजों को पहले से गठिया (आर्थराइटिस) या अन्य जोड़ों से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए यह मौसम और अधिक कष्टदायक साबित हो रहा है।
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हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवओंभू ने बताया कि इस बदलते मौसम में जोड़ों के पुराने और नए मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हल्की स्ट्रेचिंग या व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खानपान का विशेष ध्यान रखें ताकि शरीर में जकड़न और दर्द से राहत मिल सके।
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ऐसे करें बचाव
जोड़ों में दर्द या अकड़न होने पर ठंड से बचाव करें और शरीर को गर्म रखें।
लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या लेटने से बचें। हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग करते रहें।
बिना चिकित्सकीय सलाह के दर्द निवारक दवाएं न लें।
सूजन, लालिमा, तेज दर्द, बुखार या चलने-फिरने में परेशानी हो तो चिकित्सक से जांच कराएं।
दर्द को नजरअंदाज न करें, समय पर उपचार कराने से समस्या बढ़ने से रोकी जा सकती है।
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