Sant Kabir Nagar News: युवती के साथ छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष सश्रम कारावास

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पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली में तहरीर दी कि वह अनुसूचित जाति की महिला है और उसके पति बाहर मजदूरी करते हैं। वह चार बच्चों के साथ अकेली रहती है। आरोपी ने 24 मार्च 2018 की रात करीब 11-12 बजे उसकी लड़की का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे ले जाने लगा। विरोध करने पर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया।थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने आरोप से इन्कार कर विचारण की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में अभियोजन की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान व पक्षों की दलील के मद्देनजर इसरार उर्फ लाला को दोषी पाए जाने पर एक वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किए।