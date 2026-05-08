Sant Kabir Nagar News: नायब तहसीलदार ने अवैध खनन करते पकड़ी जेसीबी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:00 AM IST
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धर्मसिंहवा। अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए तहसील स्तर से चल रहे अभियान के तहत रविवार को धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के भुलकी गांव में अवैध खनन करते एक लोडर (जेसीबी) को नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी ने पकड़ लिया और थाने लाकर सीज की कार्रवाई की। थाना क्षेत्र में तीसरी कार्रवाई है।
शुक्रवार को धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के भुलकी गांव के सिवान में अवैध रूप से मिट्टी का खनन चल रहा था। इसकी सूचना किसी ने तहसील प्रशासन को दे दी, जिस पर सक्रियता दिखाते हुए नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी ने राजस्व कर्मियों के साथ खेत से खनन करते हुए लोडर मशीन को पकड़ लिया। कार्रवाई से हड़कंप मच गया और क्षेत्र में चल रही अन्य लोडर मशीनें बंद करके लोग भग गए।
बताते चलें कि 10 दिन के भीतर लोडर मशीन सीज किए जाने का यह तीसरा मामला है। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में देर शाम तक थाने पर पकड़ी गई लोडर मशीन को सीज किए जाने की कार्रवाई की जा रही थी।
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शुक्रवार को धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के भुलकी गांव के सिवान में अवैध रूप से मिट्टी का खनन चल रहा था। इसकी सूचना किसी ने तहसील प्रशासन को दे दी, जिस पर सक्रियता दिखाते हुए नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी ने राजस्व कर्मियों के साथ खेत से खनन करते हुए लोडर मशीन को पकड़ लिया। कार्रवाई से हड़कंप मच गया और क्षेत्र में चल रही अन्य लोडर मशीनें बंद करके लोग भग गए।
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बताते चलें कि 10 दिन के भीतर लोडर मशीन सीज किए जाने का यह तीसरा मामला है। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में देर शाम तक थाने पर पकड़ी गई लोडर मशीन को सीज किए जाने की कार्रवाई की जा रही थी।
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