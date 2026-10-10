Sant Kabir Nagar News: पीएमश्री स्कूलों में चलेगा मेरा गांव-मेरा स्कूल अभियान

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स्थानीय लोगों के सहयोग से विद्यालय में सुधार के कई कदम उठाए जाएंगे। इसमें अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी और शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे। शिक्षकों द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए समग्र शिक्षा की योजनाओं का उन्मुखीकरण होगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान, नामांकन और ठहराव में सहयोग लिया जाएगा।कक्षा पांच, आठ और दसवीं उत्तीर्ण बच्चों को अगली कक्षा में नामांकन के लिए प्रेरित किया जाएगा। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे रैली निकालेंगे। इसमें तख्तियों पर स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। ''मेरा गांव, मेरा विद्यालय'' कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही नाटक का मंचन भी किया जाएगा। मीना मंच के जरिये विद्यालय स्तर पर नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। कहानियों का वाचन और मूक अभिनय भी होगा।यह अभियान नवंबर से विद्यालयों में शुरू किया जाएगा। बीएसए अमित कुमार सिंह ने शासन के निर्देश पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी और अभियान चलाने की कवायद शुरू हो गई है।