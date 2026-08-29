Sant Kabir Nagar News: मुस्लिम महिलाओं ने एसओ को बांधी राखी, पेश की कौमी एकता की मिसाल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:36 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:36 AM IST
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सेमरियावां। रक्षाबंधन के पर्व पर शुक्रवार को दुधारा थाना परिसर में कौमी एकता और सामाजिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम महिलाओं ने थानाध्यक्ष अमित कुमार कुशवाहा की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भाई माना और उनके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की।
राखी बंधवाने के बाद थानाध्यक्ष ने भी बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। उन्होंने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी भेंट किए। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी इस भावनात्मक पल के गवाह बने।
एसओ अमित कुमार कुशवाहा ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इसकी भावना जाति और धर्म की सीमाओं से परे है। मुस्लिम बहनों की ओर से राखी बांधना आपसी भाईचारे और कौमी एकता की खूबसूरत मिसाल है।
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महिलाओं की इस पहल की क्षेत्र के लोगों ने भी सराहना की। लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, विश्वास और सौहार्द को मजबूत करने के साथ ही एकता का सकारात्मक संदेश देते हैं।
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राखी बंधवाने के बाद थानाध्यक्ष ने भी बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। उन्होंने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी भेंट किए। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी इस भावनात्मक पल के गवाह बने।
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एसओ अमित कुमार कुशवाहा ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इसकी भावना जाति और धर्म की सीमाओं से परे है। मुस्लिम बहनों की ओर से राखी बांधना आपसी भाईचारे और कौमी एकता की खूबसूरत मिसाल है।
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महिलाओं की इस पहल की क्षेत्र के लोगों ने भी सराहना की। लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, विश्वास और सौहार्द को मजबूत करने के साथ ही एकता का सकारात्मक संदेश देते हैं।