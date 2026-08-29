Sant Kabir Nagar News: मुस्लिम महिलाओं ने एसओ को बांधी राखी, पेश की कौमी एकता की मिसाल

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राखी बंधवाने के बाद थानाध्यक्ष ने भी बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। उन्होंने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी भेंट किए। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी इस भावनात्मक पल के गवाह बने।एसओ अमित कुमार कुशवाहा ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इसकी भावना जाति और धर्म की सीमाओं से परे है। मुस्लिम बहनों की ओर से राखी बांधना आपसी भाईचारे और कौमी एकता की खूबसूरत मिसाल है।महिलाओं की इस पहल की क्षेत्र के लोगों ने भी सराहना की। लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, विश्वास और सौहार्द को मजबूत करने के साथ ही एकता का सकारात्मक संदेश देते हैं।