फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Minister in charge flagged off the awareness rally of Mission Shakti

Sant Kabir Nagar News: मिशन शक्ति की जागरूकता रैली को प्रभारी मंत्री ने दिखाई झंडी

Mon, 12 Oct 2026 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Minister in charge flagged off the awareness rally of Mission Shakti
संतकबीरनगर। शारदीय नवरात्र पर सोमवार को पुलिस लाइंस से मिशन शक्ति के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, विधायक गणेश चौहान, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, जिलाधिकारी अनुज मलिक और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई। रैली का मुख्य संदेश महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण था।
विज्ञापन

अभियान के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों, महिला सुरक्षा कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे। उत्पीड़न या अपराध होने पर पुलिस और संबंधित विभागों से सहायता लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाना है। जनपद पुलिस अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने में जुटी है। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा और प्रतिसार निरीक्षक रामबली यादव भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed