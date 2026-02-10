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Sant Kabir Nagar News: मीना मंच छात्राओं को शिक्षा से जोड़ता है

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Meena Manch connects girl students with education
मेंहदावल। बीआरसी सभागार में आयोजित स्पेशल प्रोजेक्ट इक्विटी के अंतर्गत मीना मंच से संबंधित जीवन कौशल शिक्षा एवं क्षमता संवर्धन पर आधारित चल रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण का समापन मंगलवार को हो गया। प्रशिक्षणरत सुगमकर्ताओं ने अंतिम दिन गतिविधियों के माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव के प्रति जागरूकता कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बीईओ महेंद्र नाथ त्रिपाठी ने शिक्षकों को प्रमाणपत्र वितरित किए।
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उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा के सभी परिषदीय विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया गया है। यह मंच विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षा से जोड़ता है व लिंग आधारित भेदभाव के प्रति जागरूक करता है। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट बालिकाओं को वापस विद्यालय लाना भी है।
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मीना मंच के माध्यम से प्रत्येक बालिका को अवसर प्रदान किया जाना है। इस प्रशिक्षण में विकासखंड 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के एक-एक शिक्षक ने भाग लिया।
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प्रशिक्षक के रूप में संजीव दिवाकर और शशिकला ने प्रशिक्षण को रोचक बनाते हुए मीना मंच के महत्व, पोषण व स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षकों को दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में मीना मंच का गठन करना है। प्रशिक्षण अंतर्गत किशोर- किशोरियों को शिक्षकों के मार्गदर्शन में बाल अधिकार, पोषण, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा कराई गई।
इस अवसर पर नेहा सिंह, रुचि कुमारी, अभिषेक सिंह समेत कई मौजूद रहे।
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