Sant Kabir Nagar News: महिलाओं और छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:41 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:41 AM IST
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संतकबीरनगर। बखिरा क्षेत्र के चवरही पोखरे के पास आने-जाने वाली महिलाओं और छात्राओं पर अश्लील इशारे और अभद्र टिप्पणियां करने के आरोप में बखिरा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार को उपनिरीक्षक संतोष सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और वारंटियों की तलाश में थे। इसी दौरान राजेडीहा चौराहे के पास मुखबिर से सूचना मिली कि चवरही पोखरे के पास प्राथमिक विद्यालय की सीढ़ियों पर बैठा एक युवक गांव की ओर आने-जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे कर रहा है और अभद्र बातें बोल रहा है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक कुमार निवासी चवरही, थाना बखिरा बताया। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों और हरकतों के जरिए आने-जाने वाली महिलाओं को परेशान कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी के परिजन को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई थी।
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पुलिस के अनुसार, मंगलवार को उपनिरीक्षक संतोष सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और वारंटियों की तलाश में थे। इसी दौरान राजेडीहा चौराहे के पास मुखबिर से सूचना मिली कि चवरही पोखरे के पास प्राथमिक विद्यालय की सीढ़ियों पर बैठा एक युवक गांव की ओर आने-जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे कर रहा है और अभद्र बातें बोल रहा है।
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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक कुमार निवासी चवरही, थाना बखिरा बताया। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों और हरकतों के जरिए आने-जाने वाली महिलाओं को परेशान कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी के परिजन को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई थी।
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