Sant Kabir Nagar News: सड़क हादसे में दो लोग घायल, एक की पहचान

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कोतवाली पुलिस को भेजे गए मेमो के अनुसार 16 सितंबर की शाम करीब 7:25 बजे सड़क हादसे में घायल दो लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल के ऑक्सीजन कक्ष में लाया गया। इनमें एक की पहचान खलीलाबाद थाना क्षेत्र के अहिरौली कांटे निवासी मोहन (25) पुत्र मोहरत के रूप में हुई है। दूसरे घायल का नाम और पता अज्ञात है। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। संवाद

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संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के भुजैनी कांटे के पास बुधवार देर शाम सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए। दोनों को संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।