Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Lekhpal arrived at the resolution day wearing a black band

Sant Kabir Nagar News: समाधान दिवस में काली पट्टी बांधकर पहुंचे लेखपाल

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Lekhpal arrived at the resolution day wearing a black band
धर्मसिंहवा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर शनिवार को धर्मसिंहवा थाने पर आयोजित समाधान दिवस में लेखपाल काली पट्टी बांधकर पहुंचे। लेखपालों ने अपनी लंबित मांगों पर प्रशासनिक अफसरों के समक्ष विरोध जताया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए शासन के प्रति नाराजगी दर्ज कराई।
विज्ञापन

लेखपाल संघ की प्रमुख मांगों में प्रारंभिक वेतनमान में 2800 ग्रेड पे लागू करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना, अंतरमंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करना और लंबित पदोन्नति सूची जारी करना शामिल है।
विज्ञापन

इसके अलावा भत्तों में वृद्धि, तकनीकी कार्यों के लिए लैपटॉप एवं मोबाइल उपलब्ध कराने और राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त कार्यभार से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की मांग भी उठाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

संघ की ओर से जारी आंदोलन कार्यक्रम के तहत 10 अक्तूबर को समाधान दिवस पर काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में धर्मसिंहवा थाने पर आयोजित समाधान दिवस में लेखपाल काली पट्टी बांधकर पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जताया।
इस दौरान मानस राज सिंह, सूर्य देव शुक्ला, अविनाश त्रिपाठी, महेंद्र कुमार राव, धनंजय सिंह, प्रमोद कुमार और ज्ञान सिंह यादव सहित अन्य लेखपाल आंदोलन में शामिल रहे। संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की आगे की रूपरेखा भी निर्धारित की गई है।

इसके तहत 12 अक्तूबर को तहसील एवं जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर, 14 अक्तूबर को बाइक रैली और 17 से 23 अक्तूबर तक तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है। इसके बाद 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का कार्यक्रम है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed