फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Legal Services Assistance Camp on 22nd

Sant Kabir Nagar News: गा विधिक सेवा सहायता शिविर 22 को

Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Legal Services Assistance Camp on 22nd
ग्राम प्रधान स्थानीय निकाय के सदस्यों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

सेमरियावां। जूनियर हाई स्कूल सेमरियावां में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय ग्राम प्रधान स्थानीय निकाय सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि डिविजनल जज सुनील कुमार सिंह और संजीव कुमार पांडेय ने विधिक जानकारी के साथ 22 फरवरी को मेगा विधिक सेवा सहायता शिविर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च के आयोजन की जानकारी दी।
कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई 1200 रुपये की धनराशि के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने, निःशुल्क पाठय पुस्तक, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों एवं उनकी संप्राप्ति, राष्ट्रीय शिक्षित 2020 के अनुरूप स्मार्ट क्लास, विद्यालय की संपत्तियों एवं कार्यकलाप के 19 पैरामीटर पूर्ण करने हेतु ग्राम प्रधान को प्रेरित किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह और संचालन अब्दुर्रहीम ने किया। महुआरी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत पेश किया।कार्यक्रम को अफजाल अहमद प्रधान, मो. हनीफ प्रधान, अबरार अहमद प्रधान, जफीर अली, अब्दुर्रहीम, मनोज कुमार अनिल, राम निवास, असरारुल हक आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर इरफान खान, सुरजन गोंड, आशीष शुक्ला, आफाक अहमद खान, पंकज, अजीत सिंह, मो. आजम, मुबारक हुसैन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed