Sant Kabir Nagar News: गा विधिक सेवा सहायता शिविर 22 को

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संवाद न्यूज एजेंसीसेमरियावां। जूनियर हाई स्कूल सेमरियावां में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय ग्राम प्रधान स्थानीय निकाय सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि डिविजनल जज सुनील कुमार सिंह और संजीव कुमार पांडेय ने विधिक जानकारी के साथ 22 फरवरी को मेगा विधिक सेवा सहायता शिविर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च के आयोजन की जानकारी दी।कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई 1200 रुपये की धनराशि के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने, निःशुल्क पाठय पुस्तक, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों एवं उनकी संप्राप्ति, राष्ट्रीय शिक्षित 2020 के अनुरूप स्मार्ट क्लास, विद्यालय की संपत्तियों एवं कार्यकलाप के 19 पैरामीटर पूर्ण करने हेतु ग्राम प्रधान को प्रेरित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह और संचालन अब्दुर्रहीम ने किया। महुआरी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत पेश किया।कार्यक्रम को अफजाल अहमद प्रधान, मो. हनीफ प्रधान, अबरार अहमद प्रधान, जफीर अली, अब्दुर्रहीम, मनोज कुमार अनिल, राम निवास, असरारुल हक आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर इरफान खान, सुरजन गोंड, आशीष शुक्ला, आफाक अहमद खान, पंकज, अजीत सिंह, मो. आजम, मुबारक हुसैन आदि मौजूद रहे।