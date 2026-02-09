Sant Kabir Nagar News: आशा बहू व आंगनबाड़ी को दी साइबर अपराध से बचाव की जानकारी

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संतकबीरनगर। जिले के साइबर क्राइम थाना ने सोमवार को थाना धनघटा क्षेत्र में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। शनिचरा बाजार सीएससी केंद्र पर पुलिस अधिकारियों एवं साइबर सेल के विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों को ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, लिंक क्लिक धोखाधड़ी सहित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताया।इस दौरान बताया गया कि किसी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें तथा किसी भी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। गोष्ठी में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध होने की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने तथा साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करने के तरीकों से भी अवगत कराया गया।इस दौरान प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना जय प्रकाश चौबे, प्रभारी निरीक्षक धनघटा जय प्रकाश दूबे, एसआई रमेश यादव, कांस्टेबल राम प्रवेश मद्देशिया सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।