Sant Kabir Nagar News: केबल लगाने के विवाद में घर पर हमला, दंपती समेत बेटियों को पीटा

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तरयापार निवासी सुमन पत्नी रामकेश ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दिया कि 25 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे केबल लगाने की बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद कई लोग उनके घर पर पहुंच गए और पति रामकेश व बेटियों वंदना और खुशी के साथ गाली-गलौज करने लगे।पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान-माल की धमकी देते हुए मौके से चले गए। एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।