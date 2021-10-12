Sant Kabir Nagar News: नए ट्रांसफाॅर्मर से हाई वोल्टेज, महिला की मौत

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वहीं, हाई वोल्टेज के कारण गांव के करीब 115 घरों में फ्रिज, पंखा, कूलर समेत अन्य विद्युत उपकरण जलकर खराब हो गए। जानकारी के अनुसार, बसहियां गांव में शनिवार को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक हाई वोल्टेज विद्युत आपूर्ति होने लगी। इसी दौरान करोड़ा देवी (61) पत्नी दयाराम पंखा चालू करने गईं। तभी वह हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गईं।परिजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बेलहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाई वोल्टेज आने के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली का वोल्टेज बढ़ने से करीब 115 घरों में फ्रिज, पंखा, कूलर और अन्य बिजली के उपकरण जल गए।हादसे के बाद ग्रामीणों में बिजली निगम के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर हाई वोल्टेज आपूर्ति के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है।