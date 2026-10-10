Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Flaws found in MNREGA files, page numbers and signatures also incomplete

Sant Kabir Nagar News: मनरेगा पत्रावलियों में मिलीं खामियां, पेज नंबर और हस्ताक्षर भी अधूरे

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Flaws found in MNREGA files, page numbers and signatures also incomplete
सेमरियावां बीडीओ कार्यालय में वीबी -जी राम जी गाइड लाइन व वित्तीय तकनीकी के लिए प्रशिक्षित हुए
सेमरियावां। ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य प्राविधिक परीक्षक (तकनीकी संपरीक्षा प्रकोष्ठ) एसपी सिंह ने शुक्रवार को सेमरियावां और सांथा विकास खंडों का भ्रमण कर मनरेगा, राज्य वित्त सहित ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की तकनीकी समीक्षा की। इस दौरान विकास कार्यों की पत्रावलियां के अवलोकन के साथ संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को वीबी जी रामजी योजना के वित्तीय व गाइड लाइन की तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया।
विज्ञापन


विकास खंड सेमरियावां स्थित बीडीओ कार्यालय में वीबी-जी रामजी योजना से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इस दौरान सेमरियावां और सांथा ब्लॉक के संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। अवलोकन में पत्रावलियों के रखरखाव से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। कई पत्रावलियों में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं थे, जबकि कुछ में संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को अभिलेखों के सही रखरखाव तथा वित्तीय नियमों के अनुपालन की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य प्राविधिक परीक्षक (तकनीकी संपरीक्षा प्रकोष्ठ) एसपी सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान बीडीओ, ग्राम सचिव, एपीओ, जे ई और तकनीकी सहायकों को वीबी-जी रामजी योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों से संबंधित पत्रावलियां तैयार करने और उनका व्यवस्थित रखरखाव करने की बारीकियां बताई गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कर्मचारियों को स्टॉक मटेरियल, स्टॉक एमबी, माप पुस्तिका, कार्यों के मापन, भुगतान की प्रक्रिया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने के तरीकों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही ई-मस्टर रोल जारी करने तथा आवश्यक अभिलेखों को नियमानुसार तैयार करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।
अधिकारियों ने वित्तीय नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। पत्रावलियों में आवश्यक विवरण, पृष्ठ संख्या और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर सुनिश्चित करने की जरूरत बताई गई, ताकि विकास कार्यों के अभिलेख व्यवस्थित रहें और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही वित्तीय नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप अभिलेख तैयार करने पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों के दस्तावेज पूरे रहें और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

इस दौरान बीडीओ कृष्ण कुमार, लेखाकार राम विलास, एपीओ अतुल जायसवाल, एपीओ सूर्य प्रकाश चौधरी, सचिव राहुल यादव, अलाउद्दीन, गुलाब चंद, लवकुश चौधरी, प्रवेश सिंह, राकेश कुमार, चंद्र प्रकाश, संतोष पांडेय, अबू शहमा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed