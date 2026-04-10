Sant Kabir Nagar News: पारिवारिक विवाद में मारपीट, पांच पर रिपोर्ट

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एसओ दुधारा अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता सायका अंजुम ने बताया कि उनकी शादी गांव के ही मुबिश्शर महमूद खान के साथ एक वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ है।पति रोजी-रोजगार के लिए मुंबई चले गए। उनके जेठ मोहम्मद तारिक, देवर फराज महमूद, कासिफ, ननद रजिया अनम सिरिन व सास हुसनपारा पारिवारिक विवाद में उनको 20 दिन पूर्व गालियां देते हुए मारपीट कर घर से भगा दिया। इसकी वजह से उन्होंने उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र दिया था। इसी बात से नाराज होकर उक्त लोग सात अप्रैल को सुबह 8:30 बजे उनके दरवाजे पर आए और उसे व उसके पिता को गालियां देने लगे।मना करने पर काफी मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के घटना में सभी को काफी चोटें आई हैं। शोर गुहार सुनकर तमाम लोगों को वहां पर आता देख आरोपी भाग गए। संवाद