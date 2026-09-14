Sant Kabir Nagar News: शॉर्ट सर्किट से तीन दुकानों में लगी आग, हजारों का सामान जला

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आजाद नगर निवासी रामचंदर और रामनयन सगे भाई हैं। दोनों दुर्गा मंदिर चौराहे पर फल और जलपान-मिष्ठान की दुकान चलाते हैं। इनके बगल में राजेश निषाद पान की टपरी लगाकर पान और गुटखा बेचते हैं। शनिवार रात रोज की तरह तीनों दुकानदार दुकान बंद कर घर चले गए। हालांकि रामनयन की जलपान की दुकान में तीन लोग सो रहे थे। रामचंदर के मुताबिक, रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली। वह मौके पर पहुंचे तो आग तेजी से फैल रही थी। आग ने उनके भाई रामनयन की मिष्ठान की दुकान और बगल में राजेश निषाद की पान की टपरी को भी अपनी चपेट में ले लिया था। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग भी सहम गए। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी।चौराहे के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश यादव ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी को फोन कर घटना की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा। फायर कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। फल विक्रेता रामचंदर ने बताया कि दुकान में रखा करीब 50 हजार रुपये का फल और टिनशेड जलकर नष्ट हो गया। वहीं रामनयन ने बताया कि दुकान में रखे दो फ्रीजर, पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, रिफाइंड, मैदा समेत अन्य सामान जल गया। राहत की बात यह रही कि दुकान में सो रहे तीनों लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।