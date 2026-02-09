Sant Kabir Nagar News: हादसे में हुई मौत के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी

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संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने हादसे में हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित ठाकुर प्रसाद निवासी देवापार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जनवरी को उनके पिता राममिलन पैदल ही कुछ काम से नाऊड़ाड चौराहे पर गए थे। वापस आने के दौरान एक बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।इससे उनको गंभीर चोट आई। मौजूद लोगों ने घायल पिता को उपचार के लिए खलीलाबाद सरकारी अस्पताल भेजवाया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान एक फरवरी को पिता की मौत हो गई। पिता के शव का पोस्टमार्टम गोरखपुर में हुआ।कोतवाल ने बताया कि मामले में पीड़ित के तहरीर पर संबंधित बाइक के चालक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।