Sant Kabir Nagar News: टाइल्स कारोबारी पर दर्ज हुई प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-घटना में स्कूटी क्षतिग्रस्त होने के साथ ही युवक की टूट गई थी रीढ़ की हड्डीसंवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। खलीलाबाद के बरदहिया बाजार में 16 जनवरी को पेड़ काटने के दौरान पेड़ एक स्कूटी सवार युवक पर गिर गया, जिससे स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई। कोतवाली पुलिस ने मामले में तहरीर मिलने पर टाइल्स कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में शुरू कर दी है।कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित राम भवन शर्मा निवासी जनता मार्ग निकट हनुमान मंदिर बरदहिया बाजार ने बताया कि उनका भतीजा आयुष कुमार एचडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत है। वह 16 जनवरी की सुबह करीब 10:00 बजे स्कूटी से उज्जवल सिंह निवासी जनता मार्ग बरदहिया बाजार ड्यूटी पर जा रहा था। भेली मंडी में श्रीराम टाइल्स के निकट पहुंचते ही उसी समय श्रीराम टाइल्स का मालिक बिपिन कुमार जायसवाल आदि अपने मकान के सामने पेड़ कटवा रहे थे। उनका भतीजा आयुष कुमार जैसे ही उसके सामने पहुंचा पेड़ उसके ऊपर गिर गया। इसमें भतीजा पेड़ के नीचे दब गया और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई।पीछे बैठे सज्जवल सिंह को भी चोटें आईं। आसपास के लोगों ने पेड़ हटाकर दोनों को निकाला। सूचना मिलने पर वह व उनके भाई राम भजन शर्मा व अन्य लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को प्राथमिक स्वस्थ केंद्र खलीलाबाद ले गए। जहां हालत गंभीर देखकर प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। जहां डाॅक्टर ने आयुष को गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया। भतीजा आयुष जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके स्वाइनल कार्ड की हड्डी टूटी पाई गई। इसके कारण उसके दोनों पैर भी लुंज हो गए हैं। ऑपरेशन के बाद भी कमर का निचला भाग काम नहीं कर रहा है।इसके बावजूद टाइल्स कारोबारी गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोतवाल ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।