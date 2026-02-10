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Sant Kabir Nagar News: मारपीट में तीन पर दर्ज हुई प्राथमिकी

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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FIR lodged against three for assault
संतकबीरनगर। मेंहदावल थाना क्षेत्र के पिड़ारी कला गांव में क्राफ्ट सर्वे करने गए युवक से विवाद और फिर मारपीट की घटना हो गई। पुलिस ने मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसओ मेंहदावल सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित रमेश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका भतीजा आदर्श सिंह नौ फरवरी को क्राफ्ट सर्वे कर रहा था। गांव निवासी सूरज सिंह पूछताछ करते हुए भतीजे को गालियां दे रहे थे। गांव के लोगों ने बीच-बचावकर विवाद शांत कराया। भतीजे ने घर आकर घटना की जानकारी दी। वह शाम को छह बजे भाई मिथिलेश के साथ पूछताछ करने उसके घर गए। जहां पर सूरज सिंह ने परिवार के सर्वजीत सिंह व अनीता के साथ दोनों भाइयों को ईंट पत्थर चलाकर मारापीटा। इसमें उनका सिर फट गया। एसओ ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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