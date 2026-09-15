Sant Kabir Nagar News: मिशन शक्ति व साइबर सुरक्षा से छात्राओं को किया जागरूक

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कार्यक्रम में छात्राओं को संकट के समय तत्काल सहायता के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आपात स्थिति में 112, महिला संबंधी शिकायत के लिए 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 1076, बच्चों की सहायता के लिए 1098 और साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 पर संपर्क किया जा सकता है।पुलिस अधिकारियों ने बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर छात्राओं को विशेष रूप से सतर्क किया। ओटीपी साझा नहीं करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित रखने और व्यक्तिगत व बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देने की सलाह दी गई।साइबर ठगी होने पर बिना देरी किए 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं को मिशन शक्ति केंद्र तथा पिंक बूथ के माध्यम से मिलने वाली सहायता के बारे में भी बताया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पुलिस की ओर से विभिन्न स्तरों पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं से किसी भी परेशानी या असुरक्षा की स्थिति में पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़े सवाल पूछे। अधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब देकर शंकाओं का समाधान किया। साथ ही विद्यार्थियों को कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया गया।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पांडेय, कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।