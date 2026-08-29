Sant Kabir Nagar News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

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खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉ. सबीहा मुमताज ने किया। उन्होंने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जीवन और खेल क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय और नेहरू युवा केंद्र के सुधांशु त्रिपाठी ने छात्राओं को विभिन्न खेलों की जानकारी दी। उन्होंने खेलों में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया।इस दौरान बॉक्सिंग खेल विधा के बारे में भी छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्राओं ने खेलों के प्रति उत्साह दिखाते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। प्रतियोगिताओं में वैष्णवी, सौम्या सिंह, सुरुचि विश्वकर्मा, पूर्णिमा, अंकिता, रंजना चौरसिया और अंशिका ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर सोनिया, माला तिवारी, उषा वर्मा और मधु मिश्रा समेत विद्यालय की शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।