Sant Kabir Nagar News: खाद के लिए भटक रहे किसान उपलब्धता पर उमड़ रही भीड़

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मेंहदावल। क्षेत्र में स्थित साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध न होने के कारण गेहूं की बोआई प्रभावित हो रही है। साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए किसान चक्कर काट रहे हैं। साधन सहकारी समिति भिटिया कला पर शनिवार को खाद वितरण के दौरान भारी भीड़ रही। लगभग 500 बोरी खाद का वितरण किया गया। जबकि अन्य समितियों से किसान निराश लौट गए।मेंहदावल क्षेत्र में स्थित साधन सहकारी समिति भिटिया कलां में सचिव रामनाथ मौर्या ने डाई खाद का वितरण किया। 400 बोरी डाई खाद शुक्रवार की रात में गोदाम पर पहुंचा जबकि 100 बोरा डाई खाद पहले से बचा था। मौके पर जुटी किसानों की भीड़ के बीच खाद का वितरण किया गया। जबकि साधन सहकारी समिति ढोढ, साधन सहकारी समिति पश्चिम टोला, साधन सहकारी समिति कम्हरिया, साडे़ कला समेत कई समितियों पर डाई खाद उपलब्ध नहीं है।धान की फसल कट चुकी है खेत में नमी होने के कारण गेहूं की बोआई के लिए किसान तैयारी में हैं लेकिन खाद का समय से न मिल पाना किसानों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। खेती पिछड़ रही है, खेती का काम खाद की किल्लत के कारण प्रभावित हो रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी किसानों की मांग के अनुरूप डाई तथा यूरिया खाद की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। इससे खेती को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।सीयर निवासी किसान जगलाल और सरफरा निवासी किसान रंभू ने बताया कि नगर क्षेत्र में स्थित साधन सहकारी समिति पश्चिम टोला पर खाद नहीं है। जबकि खाद के लिए समिति का चक्कर काटा जा रहा है। खाद के लिए किसानों की भीड़ समिति पर एकत्रित हो रही है। खाद की किल्लत से खेती प्रभावित हो रही है। यदि समय से खाद नहीं मिलेगी तो गेहूं की बोआई नहीं हो पाएगी।