Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Woman sexually exploited under the pretext of marriage; accused arrested

Sant Kabir Nagar News: शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Woman sexually exploited under the pretext of marriage; accused arrested
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेंहदावल। थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भिजवा दिया गया।
पुलिस को दी गई तहरीर में मां ने आरोप लगाया कि गांव का एक युवक करीब छह माह से शादी का झांसा देकर पुत्री का यौन शोषण किया। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक व उसके परिवार के लोगों ने टालमटोल शुरू कर दी। बाद में शादी से मना कर दिया।
विज्ञापन

आरोप है कि जब पीड़ित पक्ष ने शादी का दबाव बनाया तो परिवार के लोगों ने युवक को कहीं बाहर भेज दिया। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर मेडिकल कराने व प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत करते हुए जेल भिजवाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed