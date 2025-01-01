Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Elderly man dies after being struck by a vehicle

Sant Kabir Nagar News: वाहन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत

Sun, 15 Nov 2026 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Elderly man dies after being struck by a vehicle
लालचंद यादव
रोसयाबाजार। धनघटा थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर छपिया में शनिवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। उनकी पहचान कोहलवा गांव निवासी लालचंद पुत्र दिवंगत चुनमुन यादव के रूप में हुई है। लालचंद छपिया के पास सड़क पार कर रहे थे। तभी एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक गाड़ी लेकर भाग गया। ग्रामीणों ने घायल लालचंद को सीएचसी मलौली पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ अजय सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed