Sant Kabir Nagar News: रबी की बोआई का समय, डीएपी न मिलने से किसान परेशान

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रोसयाबाजार। इस समय रबी की बोआई (गेहूं, चना, मसूर आदि) के सीजन के दौरान साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद की परेशानी देखी जा रही है, जिससे समितियों पर वितरण व्यवस्था ठप है। इतना ही नहीं सरकारी समितियों पर खाद न मिलने के कारण किसानों को निजी दुकानदारों से महंगे दाम पर डीएपी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे किसान आक्रोशित हैं।पौली ब्लॉक में सात सहकारी समिति हैं, जिसमें शिवबखरी, रोसया बाजार, परसहर, शिवापार, शनिचरा, छपरामगर्वी हैं। इन पर एनपीके और एनपीएस खाद ही उपलब्ध है। डीएपी न होने के किसान परेशान हैं और प्रशासन से उसे उपलब्ध कराने की मांग की है।साधन सहकारी समिति शिवबखरी के सचिव जुगल किशोर सिंह ने बताया कि खाद की कुछ परेशानी इस समय है। जिले पर रैक लगने वाला है। आते ही खाद मिलेगी। 畮