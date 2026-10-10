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Sant Kabir Nagar News: संतकबीर मिल को टेक्सटाइल हब बनाने पर काश्तकारों का विरोध

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
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Farmers protest against making Sant Kabir Mill a textile hub
मगहर व आसपास के काश्तकारों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर डीएम को दिया पत्र
मगहर। प्रशासन ने संतकबीर सूती कताई मिल को टेक्सटाइल हब बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बंद मिल के साथ पश्चिम में काश्तकारों की भूमि भी अधिग्रहित की जाएगी। काश्तकारों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने शुक्रवार को जिलाधिकारी को पत्र दिया। पूर्व अध्यक्ष अश्वनी गुप्त ने बताया कि सरकार कृषि भूमि दर पर अधिग्रहण कर रही है। काश्तकारों का कहना है कि यह उपजाऊ भूमि है और उनकी रोजी-रोटी का साधन है। वे 15 लाख रुपये प्रति बिस्वा से कम पर भूमि नहीं देंगे। मोहम्मद आजम ने अपनी भूमि को कीमती बताया। काश्तकारों ने मिल के दक्षिण में ऊसर भूमि अधिग्रहण का सुझाव दिया। डीएम को पत्र देने वालों में खलील खान, राजकुमार गुप्त सहित कई काश्तकार शामिल रहे। संवाद
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