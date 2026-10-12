फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   -Ex-servicemen and families of martyrs honored

Sant Kabir Nagar News: -पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजन को किया सम्मानित

Mon, 12 Oct 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
-Ex-servicemen and families of martyrs honored
पूर्व सैनिकों और 1971 के युद्ध में अपनों को खोने वाली मातृशक्तियों को सम्मानित करते एमएलसीफोटो 
संतकबीरनगर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से सोमवार को आयोजित समारोह में पूर्व सैनिकों और वर्ष 1971 के युद्ध में अपनों को खोने वाली मातृ शक्तियों को सम्मानित किया गया। वीर चक्र विजेता सिपाही सत्यवान सिंह के नाम पर बने सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति विनियमन सुभाष यदुवंश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
विज्ञापन

समारोह में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम में वीर चक्र विजेता सिपाही सत्यवान सिंह के बड़े भाई को सम्मानित किया गया। परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पूर्व सैनिक यदुनंदन मिश्रा, कपिल देव तिवारी, निरंकार राय और रामपाल सिंह को भी सम्मान दिया गया। कारगिल युद्ध में शामिल रहे योगेंद्र सिंह को भी सम्मानित किया गया। वर्तमान में वह गोरखपुर में एनसीसी में तैनात हैं।
विज्ञापन

कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के दौरान राम बचन ने जिले के शहीदों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि घोराग गांव निवासी वीर चक्र विजेता सिपाही सत्यवान सिंह की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए स्थान और चबूतरा तैयार है, लेकिन प्रतिमा का आकार छोटा होने के कारण स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने दिसंबर में होने वाले शहीद दिवस से पहले प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि जिले के शहीदों के नाम पर अब तक सड़क और प्रवेश द्वार भी नहीं बनाए गए हैं। इस पर मुख्य अतिथि सुभाष यदुवंश ने संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया।

समारोह में देश की रक्षा के लिए सैनिकों के बलिदान और योगदान को याद किया गया। साथ ही शहीदों के परिजनों के सम्मान और उनकी स्मृतियों को संरक्षित रखने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का समापन जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed