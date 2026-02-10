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Sant Kabir Nagar News: निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने दिया धरना

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Electricity workers staged a sit-in protest against privatisation.
-12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे बिजली कर्मी : मनोज
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में मंगलवार को बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। साथ ही 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी मनोज यादव ने कहा कि निजीकरण किसी के हित में नहीं है। इससे कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटक रही है, तो उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। ऐसे में निजीकरण के विरोध में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर 12 फरवरी को हड़ताल की जाएगी।
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संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुनील प्रजापति ने कहा कि बिजलीकर्मी निजीकरण के विरोध में और अधिक मजबूती के साथ संघर्ष तेज करेंगे। निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। धरना में इंजीनियर भागीरथी, मुकेश गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, संतोष गुप्ता, सूरज प्रजापति, विजय कुमार, श्रवण प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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