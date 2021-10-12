Sant Kabir Nagar News: घरेलू विवाद में बड़े भाई को पीटा

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संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा गांव में घरेलू विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। घटना में पीड़ित को चोटें आईं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरडोभा निवासी अजय सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब छह बजे घरेलू विवाद को लेकर उसके छोटे भाई विजय सिंह ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने घूंसा तथा लाठी-डंडे से मारपीट की। इससे उसे काफी चोटें आईं। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। एसओ उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।