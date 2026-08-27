ईद मिलादुन्नबी : बुधवार रात को भी निकाला गया जुलूस
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:21 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:21 PM IST
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संतकबीरनगर। ईद मिलादुन्नबी का पर्व बुधवार को जिले मेें अकीदत के साथ मनाया गया। जिले के गांवों और प्रमुख चौराहों पर लोगों ने जुलूस निकाल कर खुशी का इजहार किया। साथ ही पैगंबरे इस्लाम के जन्मदिन की खुशी में लोगों ने मिठाइयां बांटी और गरीबों को भोजन कराया। खलीलाबाद शहर के समय माता मंदिर रोड, विधियानी, बंजरिया से बुधवार रात को भी जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और जुलूस में लोग या रसूलल्लाह के नारे भी लगाते रहे। संवाद
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