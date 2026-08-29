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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   E-rickshaw suddenly started moving; it hit people and then collided with an auto-rickshaw.

Sant Kabir Nagar News: अचानक स्टार्ट हुआ ई-रिक्शा, लोगों को टक्कर मारते हुए ऑटो से टकराया

Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
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E-rickshaw suddenly started moving; it hit people and then collided with an auto-rickshaw.
महुली। कस्बे के टैक्सी स्टैंड तिराहे पर शुक्रवार शाम करीब पांच बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खड़ा ई-रिक्शा अचानक स्टार्ट होकर अनियंत्रित गति से आगे बढ़ने लगा। बिना चालक के दौड़ रहे ई-रिक्शे की चपेट में कई लोग आ गए। इसके बाद ई-रिक्शा सामने खड़े ऑटो से टकराकर रुक गया।
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शुक्रवार को रक्षाबंधन के चलते टैक्सी स्टैंड तिराहे पर काफी भीड़ थी। लोग बाजार और आसपास के इलाकों में आने-जाने के लिए सड़क पर मौजूद थे। इसी दौरान खड़ा बैटरी रिक्शा अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। देखते ही देखते वह तेजी से आगे बढ़ने लगा।
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अचानक हुए इस घटनाक्रम से लोगों में भगदड़ मच गई। लोग ई-रिक्शे से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। अनियंत्रित ई-रिक्शे ने रास्ते में मौजूद कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद सामने खड़े एक ऑटो से टकराकर वह रुक गया। संवाद
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